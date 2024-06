Plus Stein-Wingert

Bachmuschel wieder in der Nister: Ministerium fördert Naturschutzprojekt

i Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder hat in Stein-Wingert Förderbescheide für ein Projekt übergeben, das sich um die Wiederansiedlung der Bachmuschel in der Nister kümmert. Foto: Röder-Moldenhauer

Umweltministerin Katrin Eder hat mit dem Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, Wolfgang Treis, in Stein-Wingert junge, nachgezüchtete Bachmuscheln und Wirtsfische in die Nister ausgesetzt. Grund für die medienwirksame Aktion war die Übergabe eines Förderbescheids von rund 394.000 Euro an die Universitäten Koblenz und Kassel.