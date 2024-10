Plus Westerwaldkreis

B255-Abschnitt ist saniert: Freie Fahrt von Rothenbach nach Langenhahn

i Im August hatten die Bauarbeiten an der Bundesstraße 255, die eine Hauptverkehrsader ist, zwischen Rothenbach und Langenhahn begonnen. Ab kommenden Montag, 28. Oktober, kann die Strecke wieder befahren werden. Im kommenden Frühjahr gehen die Arbeiten weiter. Foto: Röder-Moldenhauer

Mit einer guten Nachricht schickt der Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) viele Verkehrsteilnehmer, die alltäglich in unserer Region unterwegs sind, in die nun am Sonntag beginnende Winterzeit: Die Bauarbeiten zur Sanierung der Bundesstraße 255 zwischen Rothenbach und Langenhahn sind für dieses Jahr geschafft. Die Bundesstraße wird ab Montag, 28. Oktober, wieder für den Verkehr freigegeben.