B-05-Café im Montabaurer Wald zum letzten Mal geöffnet: Wie geht es nach Winterpause weiter?

i Gefragt als kulturell-gesellschaftlicher Treffpunkt: das B-05-Café. Beispiel: Als Moderator von Kultur und Wissensmagazinen hat sich Gert Scobel (rechts) einen Namen gemacht. Im voll besetzten Café im Horresser Wald stellte er sich 2017 anlässlich der Westerwälder Literaturtage den Fragen von Holger Zaborowski (links). Foto: Archiv Markus Müller

An diesem Wochenende ist das Café auf dem Gelände des Kulturzentrums B-05 zum letzten Mal für dieses Jahr geöffnet. Bis 31. Oktober geht die Cafésaison, das bevorstehende lange Wochenende mit Allerheiligen ist daher nicht mehr inbegriffen. Das Team ist noch einmal für die Besucher da am Samstag, 26. Oktober, ab 14 Uhr und am Sonntag, 27. Oktober ab 10 Uhr. Dann geht es in die Winterpause.