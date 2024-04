Plus Montabaur

B 49 bei Montabaur: Linienbus brennt im Feierabendverkehr aus

Von Andreas Egenolf

i Auf der Bundesstraße 49 bei Montabaur brannte am Freitagabend ein Linienbus komplett aus. Foto: Andreas Egenolf

Weithin sichtbar verhieß am Freitagabend eine pechschwarze Rauchsäule über dem Westerwald bei Montabaur nichts Gutes: Ein Linienbus war gegen 17.30 Uhr am Rande der Westerwälder Kreisstadt in Brand geraten.