Für Verkehrsteilnehmer, die über die B 414 aus Richtung Bad Marienberg in den Bereich Schneidmühle kommen, geht es seit Montag nur noch links ab. Die Weiterfahrt geradeaus ist wegen des geplanten dreispurigen Ausbaus bis Nister für rund ein Jahr nicht möglich. Foto: Röder-Moldenhauer Seit Montag ist die B 414 zwischen der Schneidmühle bei Hachenburg und der Ortsgemeinde Nister für circa ein Jahr voll gesperrt. Der Grund dafür ist der Ausbau zur Dreispurigkeit auf diesem Teilstück der Bundesstraße.

Die Sperrung bleibt nicht folgenlos für Hachenburg, denn obwohl der überörtliche Verkehr laut Beschilderung eigentlich großräumig um die Stadt herum umgeleitet wird, nutzen viele Verkehrsteilnehmer den Weg durch die Innenstadt aus Ausweichstrecke - wie schon gleich am Montag deutlich spürbar war. Folgen auch für Firmen Auch auf Abläufe in den Unternehmen in ...