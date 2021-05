AWO-Gemeindepsychiatrie: Wie die Tagesstätte einen Zufluchtsort für psychisch kranke Menschen bietet

„Mittendrin statt außen vor“ – so lautet der Leitsatz der Arbeiterwohlfahrt-Gemeindepsychiatrie mit Sitz in Bad Marienberg. Die Tochtergesellschaft des AWO-Kreisverbands Neuwied bietet im Westerwaldkreis sowie in den Landkreisen Altenkirchen, Rhein-Lahn und Neuwied vielfältige Hilfen für Menschen mit seelischer Erkrankung an. Je nach Krankheitsbild sind die Bedarfe und Bedürfnisse von Menschen mit psychischen Erkrankungen ganz unterschiedlich. Entsprechend breit ist das Spektrum der Dienste und Einrichtungen.