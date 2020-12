Westerwaldkreis

Der Betreuungsverein der AWO Westerwald mit Sitz in Wirges arbeitet ab sofort auch per Video-Chat. In den vergangenen Wochen war der Kontakt auf ein Minimum beschränkt und wegen der Corona-Pandemie auf das Telefon angewiesen. Aber in komplizierten Fragen, zum Beispiel rund um die Patientenverfügung, erwies sich das Telefon nicht als das richtige Medium.