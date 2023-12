Kölbingen

Autos krachen auf Raupenbagger: Drei Verletzte bei Kölbingen

Bei einem Zusammenstoß am zwischen einem Auto und einem Raupenbagger sind im Westerwaldkreis drei Menschen verletzt worden. Eine 45-Jährige Autofahrerin krachte am Dienstag gegen 19 Uhr bei Kölbingen in das Heck des Baggers, wie die Feuerwehr mitteilte.