Autoknacker im Visier: Polizei sucht diesen Mann und bittet um Hinweise

So kam es auch in der Nacht zum 28. September in der Gelbachstraße in Montabaur erneut zu einem Diebstahl aus einem Auto. Dabei erbeutete der bisher unbekannte Täter unter anderem eine EC-Karte. Mit dieser Scheckkarte wurden noch am selben Morgen um 6.25 Uhr mehrere Hundert Euro von dem Geldautomaten der Sparkasse in Montabaur auf dem Konrad-Adenauer-Platz abgehoben. Hierbei wurde der Täter gefilmt.

Die Polizei Montabaur bittet unter Verweis auf ein Foto nun um Zeugenhinweise: Wer kennt die abgebildete Person?

Hinweise an die Polizei Montabaur, Telefon 02602/922 60 oder E-Mail an pdmontabaur@polizei.rlp.de