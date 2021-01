Heiligenroth

Sieben Forstarbeiter waren gerade dabei, das Gehölz unter den Stieleichen herauszuschlagen, als Ernst Knopp durch den Wald bei Heiligenroth spazierte. Für die Nacht, so fand er heraus, war sogar ein Vollernter bestellt, um den Wald schnell roden zu können. Knopp war entsetzt und verlor keine Zeit. Er wandte sich an die Naturschutzinitiative (NI), die als anerkannter Umweltverband als Einzige die Möglichkeit hatte, einzuschreiten. Dass diese Aktion, die sich im Februar 2019 abspielte, am Ende die entscheidende Kehrtwende einleitete, konnte damals noch niemand absehen.