Autofahrer nach Unfall bei Herschbach/Uww. flüchtig: Lastwagen von der B 8 abgedrängt

Anzeige

Verursacht wurde der Unfall in der Gemarkung Herschbach nach Polizeiangaben von einem Auto, dessen Fahrer aber davonfuhr. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen des Unfallgeschehens. Der Lastzug befuhr die B 8 aus Richtung Höchstenbach kommend in Richtung Freilingen. In einer leichten Rechtskurve kam dem Lastwagen ein derzeit unbekannter Wagen entgegen. Der Autofahrer verstieß laut Polizeibericht an der Unfallstelle gegen das Rechtsfahrgebot und schnitt die Kurve.

Ausweichmanöver endet im Graben

Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, sei der Lastwagenfahrer nach rechts ausgewichen und dabei samt seinem Anhänger von der Fahrbahn abkommen. Das Gespann fuhr sich im Straßengraben fest. Es entstand geringer Flurschaden, auch der Schaden am Lastwagen sei gering. Nach dem geflüchteten Autofahrer wird gesucht, Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur, Telefon 02602/92260, zu melden.