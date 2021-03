Nentershausen

Autofahrer kracht erst in Mittelschutzplanke und dann in einen Sattelzug: Mann bei Unfall auf der A 3 leicht verletzt

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Baden-Württemberg ist am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr auf der A 3 bei Nentershausen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Mann verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und mangels ordnungsgemäßer Bereifung, auf der linken von drei Fahrstreifen, die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte erst in die Mittelschutzplanke und dann in einen Sattelzug.