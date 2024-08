Autofahrer drängelt Fahrradfahrer mit Hupen: Kind verletzt sich leicht

Anzeige

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind kam es am Donnerstag, 1. August, gegen 14.15 Uhr in Meudt in der Schulstraße. Das 12-jährige Kind fuhr mit seinem Fahrrad in der Schulstraße in Richtung Ehringhausen. Hinter ihm fuhr ein Auto, das dauerhaft hupte, sodass der 12-jährige Radfahrer verunsichert wurde und versuchte, nach links auf den Gehweg auszuweichen.

Kind stürzt und zieht sich Schürfwunden zu

Hierbei stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Schürfwunden zu. Der Autofahrer fuhr einfach weiter. Bei dem Auto soll es sich um einen dunkles Modell, vermutlich der Marke VW gehandelt haben. Das Auto war mit zwei älteren Personen besetzt, gefahren ist eine männliche Person, auf dem Beifahrersitz saß eine weibliche Person, wie die Polizeiinspektion Westerburg mitteilt.