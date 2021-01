Westerwaldkreis

Von außen hat sich kaum etwas verändert im ehemaligen Autobahnamt Montabaur, das am 1. Januar zu einer der Niederlassungen der Autobahn GmbH des Bundes geworden ist. Wurden die Autobahnen bisher von den jeweiligen Ländern verwaltet, gibt es seit fast zwei Wochen neue Zuständigkeiten. Die Niederlassung West in Montabaur ist nun für Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Saarland zuständig. Die Vorbereitungen für die größte Reform in der Geschichte der Autobahn begannen bereits vor zwei Jahren.