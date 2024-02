Sie ist mit einem Streckennetz von fast 1600 Kilometern die größte Niederlassung der Autobahn GmbH des Bundes: Die Niederlassung West mit Sitz in Montabaur, die unter anderem die A 3 in der heimischen Region verantwortet. Auch 2024 will die Autobahn GmbH kräftig in die Fernstraße investieren. Neben kleineren Instandsetzungen kommen dieses Jahr drei größere Baumaßnahmen auf Lkw-, Autofahrer und Co. zu.