Auto überschlägt sich auf A 3 und landet im Grünstreifen: Beifahrer ergreift die Flucht

Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 06:23 Uhr

Am Donnerstagnachmittag sind die Männer mit ihrem Auto auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als ihr Wagen kurz vor dem Parkplatz Welschehahn auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern kommt.

In der Folge kommt das Auto von der Fahrbahn nach rechts ab, überschlägt sich im Grünstreifen und bleibt auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Beifahrer ergreift die Flucht. Der 25-jährige Fahrer, Wohnort Neuwied, kommt mit dem Schrecken davon, wird jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Verschwinden des Beifahrers stellen die Beamten erst im Verlauf der Unfallaufnahme fest. Im Laufe der Nacht können Polizeikräfte den Mann identifizieren und antreffen. Auch er kommt aufgrund eines Schocks in ärztliche Behandlung. Der 25-jährige Fahrer hat sich wegen einer fahrlässigen Körperverletzung zum Nachteil seines Beifahrers zu verantworten.