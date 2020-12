Sessenhausen

„Die Kirmes ist das Highlight für unseren Ort – deswegen haben wir uns überlegt, wie wir sie trotz Corona feiern können.“ Christian Fein gehört dem Vorstand des Sessenhausener Vereinsrings an und ist maßgeblich an dem Konzept beteiligt, nach dem am kommenden Wochenende, 18./19. Juli, die Autokirmes Sessenhausen auf dem örtlichen Sportplatz stattfinden soll.