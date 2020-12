Ebernhahn/Montabaur

Bei der Digitalisierung besteht in Deutschland Nachholbedarf. Das hat spätestens die Corona-Pandemie deutlich gemacht, als plötzlich die schlechte technische Ausstattung vieler Schulen und auch der Gesundheitsämter in den Fokus rückte. Doch nicht nur im öffentlichen Bereich sind Innovationen nötig – auch in vielen Firmen wurde dieses Thema jahrelang vernachlässigt. Dabei können digitale Lösungen auch im Arbeitsalltag ohne Corona große Erleichterungen bringen. Wie es gehen kann, zeigt seit einiger Zeit das Autohaus Schmitz in Ebernhahn, das dafür mit dem „Digital Automotive Award 2020“ ausgezeichnet wurde.