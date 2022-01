Ein Nachbarschaftsstreit um austretendes Fäkalwasser in Hattert beschäftigt jetzt das Landgericht in Koblenz. Da der zur Diskussion stehende Streitwert vermutlich höher als 4000 Euro liegt, hat das Amtsgericht Westerburg die Angelegenheit wegen Bedenken an der sachlichen Zuständigkeit an die Justiz in der Rhein-Mosel-Stadt abgegeben. Doch worum geht es genau?