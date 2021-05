Sie legten während der Nazi-Zeit für den Reichsarbeitsdienst (RAD) in der Region Waldwege an, beseitigten im Winter Straßen vom Schnee oder errichteten Dämme. Und sie wurden, ohne, dass sie es ahnten, von den Nazis für kommende Kriegsdienste vorbereitet. Oskar Jungling, der 1953 nach Australien auswanderte, schoss während seiner Zeit im RAD-Lager in Westerburg zahlreiche Fotos, die sein Sohn Klaus vom Fünften Kontinent unserer Zeitung zur Verfügung stellte.