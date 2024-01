Plus Westerwald Ausstattung, Sauberkeit, Kosten: Die öffentlichen Toiletten im Westerwald im Check Sie sind häufig verdreckt, kaputt oder nicht zugänglich: Öffentliche Toiletten in Städten genießen oftmals keinen guten Ruf. Doch stimmt das überhaupt? Unsere Zeitung hat in der Region Westerwald den Check gemacht. Von Fabian Herbst

Altenkirchen Anzahl: 2 (Schlossplatz und Bahnhofstraße) Ausstattung: Schlossplatz: ausreichend Sauberkeit: Schlossplatz: ausreichend Kosten: Schlossplatz: kostenlos Die Stadt Altenkirchen verfügt aktuell über eine öffentliche, kostenfreie WC-Anlage für Männer und Frauen und ein Behinderten-WC. Diese befindet sich in der Tiefgarage unter dem zentral gelegenen Schlossplatz in der Stadtmitte. In den fensterlosen Klos herrschen schlechte Luft und strenger ...