Außergewöhnliche Dokumentation: Der atlantische Lachs wird zum Wäller Filmstar

Ein ungewöhnlicher Film feiert am Samstag, 28. August, im Hachenburger Kino „Cinexx“ Premiere: Die Dokumentation mit dem Titel „Der atlantische Lachs im Westerwald“ zeigt beeindruckende Aufnahmen vom Wildlachs, der in der Nister in Stein-Wingert schlüpft und als Jungtier in die Sieg und den Rhein abwandert. Von dort schwimmt er circa 6000 Kilometer nach Rotterdam, Helgoland, Island, Grönland und wieder zurück in den Westerwald. Der Nabu Westerwald hat die Dokumentation bereits als „besonders empfehlenswert“ ausgezeichnet.