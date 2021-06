Ausschüsse stimmen Kauf zu: VG Ransbach-Baumbach sorgt in Grundschulen dafür, dass die Luft rein ist

„Das beste Gerät ist gerade gut genug für uns.“ Ungewohnt deutlich bezieht der Ransbach-Baumbacher Verbandsgemeindebürgermeister Michael Merz Stellung, als der Haupt- und der Schulträgerausschuss gemeinsam über die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für die drei Grundschulen in der Verbandsgemeinde beraten. Und nicht nur Merz hat eine klare Ansicht dazu: Beide Ausschüsse beschließen einstimmig, für die knapp 30 Klassenräume an den Grundschulen in VG-Trägerschaft in Ransbach-Baumbach, Nauort und Wittgert Luftfilterapparate anzuschaffen. In einem zweiten Schritt könnte später die Ausstattung der Erich-Kästner-Realschule plus hinzukommen.