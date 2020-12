Westerwaldkreis

„Wir Wäller stehen zusammen. Gerade in der Corona-Pandemie sollten wir hilfsbereit sein“, sagen Christian Döring und Björn Flick aus Oberroßbach. Und sie haben diesen Gedanken in die Tat umgesetzt und ein beispielhaftes ehrenamtliches Engagement gestartet, indem sie die Facebook-Gruppe „Wäller helfen – gemeinsam statt einsam durch die Corona-Zeit“ gründeten. Für dieses ehrenamtliche Netzwerk sind sie nun ausgezeichnet worden: Sie erhielten den Publikumspreis der SWR-„Ehrensache“, weil sie seit Monaten vielfältige Hilfsangebote und die Nachfrage in der Region koordinieren.