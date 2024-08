Plus Obernhof

Ausflugstipp: Im Westerwälder Weindorf an der Lahn

i Vom Goethepunkt bietet sich eine faszinierende Aussicht auf das Lahntal und auf Kloster Arnstein. Weiter nördlich kommt auch das am Ausgang des Gelbachtals gelegene Weinähr in den Blick. Foto: Elmar Hering

Nein, das ist kein Tippfehler: Geweinschaft. Diese Besonderheit am Südrand des Westerwaldes hat gleichwohl viel mit Gemeinschaft zu tun, denn aus Obernhof und Weinähr kommt nicht nur vorzüglicher Lahnwein, sondern die Reben sind auch verbindendes Element eines tollen Bürgerprojektes. Doch was hat der alte Geheimrat Goethe damit zu tun? Antworten liefert ein Ausflug an die Lahn.