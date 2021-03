Vor den Landtagswahlen am Sonntag deutet sich bereits an, dass der Westerwald künftig durch weniger Abgeordnete in Mainz vertreten sein wird. Dies ergibt sich aus den Platzierungen der Westerwälder Bewerber auf den jeweiligen Landeslisten ihrer Partei. Unsere Zeitung hat sich die Chancen der Bewerber in allen vier Wahlkreisen angeschaut.