Zum Teil jahrelang warten Feuerwehrkameraden auf einen Lehrgangsplatz an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie des Landes (LFKA) Rheinland-Pfalz in Koblenz. Für viele Einsatzkräfte ist das ein untragbarer Zustand, der sich in den vergangenen Jahren offensichtlich zugespitzt hat.