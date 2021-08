Ausbildung im Dernbacher Café Görg: Frisch gebackene Konditorin Johanna Sehner ist eine der Besten

Nach drei Jahren Ausbildung zur Konditorin bei der Konditorei Café Görg in Dernbach hat Johanna Sehner aus Niederahr die Gesellenprüfung bei der Handwerkskammer in Koblenz abgelegt. Mehr noch: Die 20-Jährige ging aus der Prüfung als eine der Kammerbesten in ihrer Gruppe, wie man ihr mündlich versicherte, hervor. Da gesellt sich zur Freude der Jungkonditorin auch der Stolz des Lehrmeisters Wolfgang Görg, der, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich machte, im Laufe der Jahre mehr als 20 Auszubildenden, so genau weiß er es gar nicht, das notwendige Rüstzeug als Konditor-Gesellin oder Geselle mit auf den Weg gegeben hat. „Heute noch Lehrlinge für unseren Beruf zu finden, ist unendlich schwer. In diesem Jahr haben wir nicht eine Bewerbung für eine Ausbildungsstelle“, sagt Wolfgang Görg, der diesen Umstand bedauert. „Mit Johanna Sehner haben wir einen Glücksgriff in unserem Traditionsunternehmen getan“, betont der Chef der Konditorei und des Cafés in Dernbach. Josef Görg, der Vater von Wolfgang, hat 1952 das Unternehmen gegründet. Dort steht mit dem Konditormeister Michael Görg schon die dritte Generation in der Backstube. Die „frisch gebackene“ Konditorin wird im Café Görg als Gesellin weiter beschäftigt. Damit gehört Johanna künftig zu dem siebenköpfigen Team in der Konditorei, wo kunstvoll gestaltete Torten und Pralinen, Feingebäck und Teegebäck, Eis und viele andere Leckereien kreiert werden.