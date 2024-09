Plus Ransbach-Baumbach

Ausbau Rheinstraße schreitet voran: Verkehr wird über Industriegebiet Rohr umgeleitet

i Der Ausbau der Rheinstraße unterhalb des Rathauses in Ransbach-Baumbach schreitet rasch voran. Foto: Camilla Härtewig

Bürgermeister Michael Merz freut sich. „Die Arbeiten zum Ausbau der Rheinstraße schreiten mit großen Schritten voran und liegen weiterhin sehr gut im Zeitplan“, berichtet er. Bis Ende Mai 2025 soll alles fertig sein. Er betont: „Man hat mir versichert, dass der Bau der neuen Autobahnabfahrt an der A 3 von Frankfurt am Main in Fahrtrichtung Köln erst beginnen wird, wenn die Arbeiten in der Innenstadt abgeschlossen sind.“