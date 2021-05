Ausbau der Anschlussstelle A 3/B 255 beginnt nach Ostern – Sperrung der Auf- und Abfahrt

Archivierter Artikel vom 02.04.2021, 06:00 Uhr

Direkt nach Ostern beginnen die Arbeiten zum leistungsfähigen Ausbau des südlichen Teils der Anschlussstelle der Autobahn 3 an die Bundesstraße 255, heißt es in einer Pressemitteilung des Landesbetriebs Mobilität Diez.

Dabei wird die Abfahrt von der A 3 Fahrrichtung Frankfurt auf die B 255 in Richtung Rennerod um eine Spur erweitert, sodass zweispurig auf die B 255 aufgefahren werden kann. Außerdem wird die B 255 in Fahrrichtung Rennerod ab der Auffahrt Himmelfeld um eine Spur erweitert, die dann unter der Autobahnbrücke der A 3 hindurch verlaufen soll, um auch dort das Nadelöhr aufzulösen.

In Vorbereitung dazu sind bereits im vergangenen Jahr die seitlichen Verkleidungen an der Autobahnbrücke abgebaut worden, um entsprechenden Platz für die zusätzliche Spur zu schaffen. Abgerundet wird der Ausbau mit der Verlängerung und Verbreiterung der Autobahnzufahrt aus Richtung Rennerod in Fahrrichtung Frankfurt sowie der Anpassung der vorhandenen Ampelanlage.

Insgesamt wird die Baumaßnahme in sechs Bauabschnitte unterteilt, um den größtmöglichen Verkehrsfluss auf der B 255 und der Verbindungsrampe zur A 3 zu gewährleisten. Damit für die gesamte Baumaßnahme auch der Verkehrsfluss auf den Umleitungsstrecken gewährleistet ist, sollen vorab zwei entsprechende Knotenpunkte umgebaut werden.

Dazu muss ab Dienstag, 6. April, der Auf- und Abfahrtsast zwischen dem ICE-Bahnhof und der A 3 voll gesperrt werden. Der aus Köln zum ICE-Bahnhof abfahrende Verkehr wird über die B 255, die Alleestraße (L 313) in Montabaur und Allmannshausen (K 82) umgeleitet. Der Verkehr auf die A 3 in Richtung Frankfurt wird wie beschrieben in umgekehrte Richtung umgeleitet.

Parallel wird auch die Mittelinsel am Ortsausgang von Montabaur in Richtung Limburg (L 318) ab Höhe der Zufahrt zur B 49 in Richtung Koblenz zurückgebaut. Dort entsteht eine mittlere Einfädelspur in Richtung Limburg, die von den Linksabbiegern von der B 255 aus Rennerod kommend, genutzt werden soll. Während des Rückbaus muss der Verkehr aus Richtung Limburg über die B 49 umgeleitet werden. Die Umleitungsstrecken werden entsprechend ausgeschildert.

Im Zuge der weiteren Bauabschnitte werden auf der B 255 unter anderem auf einer Länge von circa 635 Metern der komplette Asphalt erneuert und die Entwässerungseinrichtungen neu angelegt. Dazu müssen auf beiden Seiten der Fahrbahn Entwässerungsleitungen auf der gesamten Länge verlegt werden, die an den vorhandenen Kanal angeschlossen werden.

Auch innerhalb der circa 265 Meter langen Zufahrtsrampe zur A 3 werden die Sammelleitungen erneuert und Mulden zur Ableitung des Oberflächenwassers angelegt. Insgesamt werden für die Umbau- und Erneuerungsmaßnahme rund zwei Millionen Euro investiert. Der Bau soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

In der Zwischenzeit bittet der LBM Diez alle Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme und Geduld. Denn insbesondere morgens und abends, wenn der Schul- und Berufsverkehr rollt, müsse mit Verzögerungen und Staubildung gerechnet werden. Vor allem an den Knotenpunkten am Kreisverkehrsplatz zum „Alten Galgen“ und am Knoten zwischen den Brückenbauwerken ICE-Bahnhof und A 3.

Zusätzliche Informationen und eine Übersicht zu den Umleitungsstrecken finden Interessierte unter https://verkehr.rlp.de.