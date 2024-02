Guckheim

Aus roten und blauen Säcken geschlüpft: Guggemer feiern 77 Jahre KCEG

Unter tosendem Applaus zogen der Elferrat und die Funken in die Narrhalla Wellems ein. Mit einem Eröffnungstänzchen brachten sie sofort Stimmung in den Saal. In Begleitung der Jugendgarde gaben sich Prinz Elias vom Geißbockheim und Hofdame Leana aus der Wiesestroß die Ehre.