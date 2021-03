Am 1. März 1971 meldete der junge Elektromeister Egon Salmon in Westernohe einen Elektroinstallationsbetrieb an. Er hatte erst wenige Wochen zuvor die Meisterprüfung abgelegt und wagte nun als „Ein-Mann-Betrieb“ den Sprung in die Eigenständigkeit. Nach 50 Jahren ist aus dieser One-Man-Show ein blühendes Mehr-Sparten-Unternehmen mit 30 Mitarbeitern geworden.