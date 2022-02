Äußerst sportaffin präsentierte sich der Hachenburger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend. Diese fand denn auch passenderweise und erstmals im ehemaligen Sportclub Optimum statt, der an den Tennisplatz Altstadt, einen Fußballplatz und die Rundsporthalle angrenzt. Die gewählte Örtlichkeit hatte ihren Grund, denn der Rat hatte einige, sportliche Themen zu besprechen.