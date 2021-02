Aus der Pandemie für Zukunft der Bildung lernen: Das sagen Eltern- und Schülervertreter zur aktuellen Lage an Schulen

Am Mittwoch wird es in den Beratungen auf Bundes- und Länderebene unter anderem auch wieder um die Situation der Schulen gehen. Aber was sagen Schüler- und Elternvertreter eigentlich zur aktuellen Lage an den Schulen? Und was fordern sie vom Land, insbesondere von der künftigen Landesregierung? Wir haben exemplarisch mit dem Elternsprecher des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur, Ralf Stammberger, und dem Schülersprecher der Berufsbildenden Schule Westerburg, Sylejman Bekteshi, gesprochen.