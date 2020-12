Irmtraut

Fast zärtlich greift Inga Schäfer nach einem Bärchen. Geschickt bringt die Hobbyschneiderin auf dem roten Herzen mit Nadel und Faden noch einen klitzekleinen, goldenen Herzaufnäher an. „Made with love“ ist darauf eingraviert. Nun ist der Erinnerungsbärchen fertig und kann auf Reise gehen – zu dem Menschen, der damit ganz besondere Emotionen teilen wird. Denn wer bei Inga Schäfer so ein 35 oder 45 Zentimeter großes Bärchen bestellt, hat einen großen Verlust erfahren. Er trauert um einen verstorbenen Menschen, der einmal das Hemd, den Pullover oder das T-Shirt trug, aus dem die 47-Jährige nun das Erinnerungsbärchen genäht hat.