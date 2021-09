Um zukunftsweisende Aspekte und Möglichkeiten ging es bei der Auftaktveranstaltung der Europäischen Mobilitätswoche im Westerwaldkreis, bei der im Stöffel-Park bei Enspel Experten versuchten, eine Reihe von Impulsen freizusetzen, die möglicherweise die künftige verkehrstechnische Infrastruktur in der Region in die an oder andere Richtung beeinflussen könnten.