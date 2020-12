Westerwaldkreis

Derzeit ist die Präsenzpflicht an Schulen in Rheinland-Pfalz aufgehoben. Alle Schüler, die zu Hause bleiben können, sollen wegen der hohen Corona-Zahlen auch zu Hause bleiben. Die Lehrkräfte hingegen sollen noch bis einschließlich Freitag ihren Dienst an der Schule verrichten, hieß es zunächst. Inzwischen wurde das Ende der Präsenzpflicht für die Pädagogen um einen Tag vorgezogen. Eine Umfrage unserer Zeitung bei einigen Schulen im Westerwaldkreis zeigte indes, dass ohnehin fast keine Schüler in den Bildungseinrichtungen zu betreuen waren. Die Lehrer konnten ihre Arbeit deshalb vielerorts auch zu Hause am Computer erledigen.