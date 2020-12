Archivierter Artikel vom 19.05.2020, 15:31 Uhr

Bad Marienberg

Auf frischer Tat ertappt: 83-Jährige überrascht Dieb bei Wohnungseinbruch

Zu einem Wohnungseinbruch ist es am Dienstagmorgen in Bad Marienberg gekommen. Während der Täter gerade eine Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte, kam unverhofft die Bewohnerin zur Tür herein.