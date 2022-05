„Das war ein echtes Erwachen! Eine tolle Veranstaltung, die ihresgleichen sucht und die nachhaltige Wirkung haben wird.“ So bilanziert Teilnehmerin Sarah das gerade zu Ende gegangene dritte spirituelle Festival „Frühlingserwachen“ in Hachenburg. Was lässt uns staunen? Wie leben wir in Dankbarkeit? Wohin geht unsere Seele, wenn der Körper stirbt? Nur einige Fragen, welche sich durch das Festival zogen.