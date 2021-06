Auf der Suche nach Freunden: Kinderpornografische Filme als Gegenleistung?

Unzählige Male hat ein Angeklagter aus dem Oberwesterwald sich Kinderpornos verschafft und sie weiterverbreitet. Selbst eine Anklage vor einigen Jahren hielt den 24-Jährigen nicht davon ab. Die Verhandlung vor dem Schöffengericht in Montabaur musste nun vorerst verschoben werden: Den Juristen war noch frühzeitig aufgefallen, dass der Beschuldigte Teile der Taten im jungen Erwachsenenalter beging und somit noch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden kann. Die Beteiligten im Gerichtssaal sind sich schließlich einig: Die Biografie des 24-Jährigen ist so komplex, dass das Verfahren zwingend an das Jugendschöffengericht abgegeben werden und die Jugendgerichtshilfe beim Prozess anwesend sein muss.