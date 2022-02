Zu einer Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro ist ein 44-jähriger Diabetiker aus dem Rhein-Neckar-Raum verurteilt worden, der infolge einer fahrlässig verursachten Stoffwechselentgleisung beinahe einen folgenschweren Verkehrsunfall auf der A 3 am Dernbacher Dreieck verursacht hätte. Das hat Strafrichter Dr. Orlik Frank-Pilz am Amtsgericht in Montabaur entschieden.