Attentat in Mons Tabor: Ingeborg Schewior signiert ihren neuen Montabaur-Krimi

Ingeborg Schewior hat ihre Reihe der Montabaur-Krimis um Georg Weigand mit einem vierten Band fortgeführt: „Aufruhr in Mons Tabor“ ist der neue Titel. Aus diesem Anlass signiert sie ihr neues Buch am Samstag, 24. August 2024, ab 11 Uhr in der Buchhandlung Erlesenes in Montabaur, Kirchstraße 16.

Montabaur 1505: Georg Weigand, Magister und Doktorand in Erfurt, will im Oktober einige Zeit in seiner Heimatstadt verbringen, um sich in Ruhe mit seiner Doktorarbeit beschäftigen zu können. Doch der Stadt steht ein großes Ereignis bevor: König Maximilian I. wird mit 500 Rittern und Edlen in Montabaur erwartet. Mit einem großen Festzug soll der König mit dem Trierer Kurfürsten Jakob II. von Baden in die Stadt einziehen.

Meuchelmorde geplant

Doch am Ende des langen Festzuges stört eine Unbekannte durch ihr lärmendes Verhalten die feierliche Prozession. Georg vermutet, dass es sich um einen Attentatsversuch handelt und fängt an, die Hintergründe des Vorfalls zu untersuchen. Dadurch enthüllt er ein Netzwerk von geplanten Meuchelmorden und Entführungen und wird selber zum Verfolgten.

Lesung mit Tee

Auf 170 Seiten strickt die Autorin diese neue Geschichte, die in einer Broschur-Ausgabe für 12 Euro erhältlich ist. Dazu werden Zuhörern der Lesung in der Buchhandlung passende Tees serviert. Auch die ersten drei Teile der Reihe seien nach wie vor lieferbar und der Schreibstil von Ingeborg Schewior durchaus mit den traditionellen Krimis einer Agatha Christie zu vergleichen, sagt Buchhändlerin Anja Müller in ihrer Pressenankündigung und lädt zum Plaudern mit der Autorin, Teetrinken oder Stöbern ein.