Der Neubau des in der Innenstadt auf dem ehemaligen Gelände der Fruchtsaftkelterei Weber geplanten Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrums befindet sich inzwischen in der nächsten Phase. Nach einer europaweiten Ausschreibung und einem aufwendigen Auswahlverfahren hat den Zuschlag das Architekturbüro Ingo Schneider aus Hachenburg bekommen. Darauf macht das Quartiersmanagement der Stadt in einer Presseerklärung aufmerksam.