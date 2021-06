Niederelbert

Arbeiten in Niederelbert dauern länger: K 168 noch bis 18. Juni gesperrt

Die Baumaßnahme zur Erneuerung der Bachverrohrung des Weiherhellbachs in Niederelbert dauert noch an. Die K 168, also die direkte Verbindung zwischen Niederelbert und Montabaur, bleibt noch bis einschließlich 18. Juni gesperrt.