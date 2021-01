Wirges

Dass viele Menschen denken, die Sozialen Netzwerke wären ein rechtsfreier Raum, in dem man seine gute Kinderstube auch mal über Bord werfen kann, wurde nicht zuletzt während der Corona-Pandemie deutlich. Hasskommentare finden sich tagtäglich und zuhauf in Facebook und Co. Unter Umständen kann aber ein schnell dahingeschriebener Satz teuer werden, wie ein Fall auf der Facebook-Seite der Bundestagsabgeordneten Gabi Weber zeigt. Warum die Wirgeserin schon mehrfach Social-Media-Pöbler angezeigt hat.