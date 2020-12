Westerwaldkreis

Entgegen dem Vorjahr nimmt die Zahl der einzuschulenden Kinder in der Klassenstufe 5 im Jahr 2020 wieder zu. Nach Angaben der Kreisverwaltung haben sich für das kommende Schuljahr 2020/2021 mit Stand vom 1. März 2020 insgesamt 1571 Schüler an den weiterführenden Schulen im Westerwaldkreis (ohne Förderschulen) angemeldet. Im laufenden Schuljahr gibt es 1540 Fünftklässler an diesen Bildungseinrichtungen im Kreis. Damit wird nun zum ersten Mal ein seit Jahren anhaltender Trend durchbrochen.