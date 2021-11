Die Stadtkernsanierung ist für Selters ein dickes Brett, an dem seit vielen Jahren nach Kräften gebohrt wird. Der Ort zeichnet sich in den städtischen Gremien durch lebhafte, auch innerfraktionelle Streitkultur aus und ist finanziell so gut ausgestattet, dass die Gremien im Zweifel rechtliche Beratung in Anspruch nehmen können. Dies tat der Stadtrat nun in Sachen Stadtkernsanierung.