Plus Sessenhausen

Antworten zum Windpark an der A 3: Sessenhausener sehen Projekt positiv

i Vier Windkraftanlagen sollen auf Sessenhausener Gemarkung entstehen: Das Interesse war groß am Infoabend im Dorfgemeinschaftshaus. Foto: Katrin Maue-Klaeser

Das Interesse am „eigenen“ Windpark ist groß in Sessenhausen. Fast ein Jahr ist seit dem Gemeinderatsbeschluss zur Verpachtung von Flächen an Vattenfall und Wiwi-Consult vergangen – kürzlich hatten die Bürger Gelegenheit, sich im Dorfgemeinschaftshaus bei den Projektbetreibern direkt zu informieren.