Der Wildpark in Bad Marienberg ist gerade dabei, um eine neue Attraktion reicher zu werden. Denn die Stadt und Förster Jochen Panthel haben angrenzend an die Tiergehege ein Projekt gestartet, das nicht nur dem stark durch Trockenheit und Borkenkäfer geschädigten Wald helfen, sondern das außerdem spannende und lehrreiche Einblicke in die Natur liefern soll.