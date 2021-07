Sie kennen sich durch die Schule und den Mannschaftssport und sind fast alle etwa im selben Alter: Rund 30 junge Männer zwischen 18 und 25 Jahren haben ihren eigenen Sportverein gegründet. Ab der Fußballsaison 2021/22 treten die Malberger Kickers in der untersten Spielklasse an. Wie die jungen Erwachsenen überhaupt auf die Idee kamen, in diesem Alter einen eigenen Verein zu gründen, hat Max Pickartz unserer Zeitung erzählt.